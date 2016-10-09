Шевченко: «У Зинченко хорошие характеристики, которые помогают добиваться результата»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил игру полузащитника Александра Зинченко перед игрой отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Косово. Как заявил специалист, у этого футболиста есть определенные качества, которые могут помочь украинской сборной.

«У него хорошие характеристики, которые помогают добиваться результата, перестановок в схеме ведения игры. Каждый футболист силен своими характеристиками, а наша задач их максимально эффективно использовать. Под каждого соперника мы подбираем стратегию, план на игру и футболистов, которые лучше всего, по нашему мнению, будут решать эти задачи», – сказал он в интервью порталу «Динамо» Киев от Шурика».

Напомним, что матч Украина – Косово состоится сегодня. Начало встречи в 19:00.