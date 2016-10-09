Отбор на ЧМ-2018. Украина разгромила Косово, Уэльс поделил очки с Грузией и другие результаты

В матче 3-го тура группы D отборочного этапа к ЧМ-2018 европейской зоны сборная Уэльса на своем поле не смогла сломить сопротивление Грузии, сыграв вничью со счетом 1:1.

В группе G сборная Израиля благодаря дублю Томера Хемеда одержала победу над Лихтенштейном.

В группе I Финляндия у себя дома минимально уступила Хорватии, Украина благодаря трем безответным голам крупно обыграла команду Косова.

ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа D. 3-й тур

Уэльс – Грузия – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бэйл, 10; 1:1 – Окриашвили, 57.

ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа G. 3-й тур

Израиль – Лихтенштейн – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Хемед, 4; 2:0 – Хемед, 16; 2:1 – Гоппель, 49.

ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа I. 3-й тур

Финляндия – Хорватия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Манджукич, 18.

Украина – Косово – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кравец, 31; 2:0 – Ярмоленко, 81; 3:0 – Ротань, 87.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

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