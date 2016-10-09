Шевченко: «Политика на нас не влияет. Понимаем важность игры с Косово, а политику оставляем в стороне»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями накануне матча отбора на ЧМ-2018 против команды Косово. Из-за того, что Украина не признает Косово, игра пройдет в Польше.

– Как влияет на вашу подготовку политический фактор этого матча?

– Никак не влияет. Мы понимаем важность завтрашней игры, а политику оставляем в стороне. Наша задача – хорошо подготовиться к матчу, хорошо, сыграть хорошо и порадовать болельщиков.

– Что вы знаете о сборной Косова?

– У нас достаточно информации о сопернике. Мы смотрели товарищеский матч с участием сборной Косова, а также два официальных поединка этой команды. Провели тщательный анализ этих матчей. Сборная Косова провела хорошие игры. Это новая команда, темная лошадка. Но мы уважаем этого соперника. После двух ничьих нам очень нужна победа. Но и Косово нужен хороший результат. Мы это понимаем.

– Что является наиболее сильной стороной сборной Косова?

– Эта команда имеет в своем составе очень быстрых фланговых игроков. Кроме того, команда умеет проводить неприятные для соперника контратаки.

– Стало ли для вас неожиданностью то обстоятельство, что сборная Косова, которая была разгромлена в четверг Хорватией смогла в первом туре отборочного тура ЧМ-2018 добиться ничьей с Финляндией?

– Нет. Каждая игра – новая игра. Сборная Косова имела моменты и в матче с хорватами, команда играла хорошо, старалась контролировать игру, но не получилось. Но завтра – новая, другая игра.

– Возможны ли сюрпризы в составе сборной Украины на завтрашний матч?

– Посмотрим сегодня по состоянию футболистов, и исходя из этого, будем определяться с составом. Нам важно, чтобы наши футболисты восстановились после матча с Турцией. Была тяжелая игра, а потом перелет из Коньи в Краков.

К слову. Я имел беседу с Ярославом Ракицким относительно его травмы, из-за которой он покинул расположение сборной до матча с Турцией. Сейчас он восстанавливается от повреждения в «Шахтере». И в этом плане у него есть прогресс. Более того, Ракицкий рвался к нам, хотел приехать, чтобы сыграть в матче с Косовым. Я переговорил с врачом «Шахтера» относительно его состояния, и он сказал, что оно не позволяет Ярославу сыграть завтра. Он продолжает реабилитацию. Хочу пожелать ему побыстрее восстановиться и играть за свой клуб. Мы рассчитываем на него. Но в завтрашнем матче он не может участвовать даже при огромном желании с его стороны, – приводит слова Шевченко «Динамо Киев от Шурика».