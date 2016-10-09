Саутгейт: «Не представляю, как свист в адрес Руни может ему помочь»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча отбора на ЧМ-2018 против команды Мальты (2:0) прокомментировал поведение болельщиков, освистывающих Уэйна Руни.

«Критика в его адрес не всегда справедлива. Он трудится, с гордостью играет за свою страну, с гордостью носит капитанскую повязку.

Я вспоминаю Терри, Лэмпарда, Коула – все они подвергались большой критике, но продолжали рисковать собой ради сборной, а другие этого не делали и покидали команду.

Такие парни отчаянно хотят играть за Англию, и я думаю, что Уэйн как раз из этой категории. Я не понимаю свиста в его адрес и не представляю, как это может ему помочь», – сказал Саутгейт.