ФНЛ. «Шинник» переиграл «Нефтерхимик» и вышел на третье место

В матче 16-го тура ФНЛ «Шинник» благодаря голам Ивана Подоляка и Михаила Земскова обыграл «Нефтерхимик» – 2:1. Оба гола победителей были забиты с пенальти, автором гола «Нефтехимика» стал Руслан Галиакберов.

Ярославцы после этой победы набрали 26 очков и располагаются на третьей строчке, «Нефтерхимик» с 14 баллами остался на 19 позиции.

Чемпионат России. Первенство ФНЛ. 16-й тур

Нефтехимик (Нижнекамск) – Шинник (Ярославль) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Подоляк, 56 (с пенальти); 0:2 – Земсков, 68 (с пенальти); 1:2 – Галиакберов, 89.

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