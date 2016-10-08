Левченко: «В случае невыигрыша у Косово сборной Украины можно заканчивать с футболом»

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко считает, что подопечные Андрея Шевченко обязаны обыгрывать Косово в матче третьего тура группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018. В противном случае, по его мнению, желто-голубым можно вообще заканчивать с футболом. Встреча Украина – Косово состоится завтра, девятого октября, и начнется в 19:00 мск.

«Понятно, что Косово – совершенно новая команда, которая собиралась по крупицам. Это команда, которой футбольные власти дали доступ к мировому футболу в последний момент, это коллектив с балканским менталитетом. Знаю одного футболиста, которого стоит выделить – это Милот Рашица: он выступает в голландском чемпионате. Все в Косово пытаются играть таким образом, как он.

Эта сборная абсолютно несыгранная, и это было видно в поединке с хорватами, которые превосходили Косово во всех компонентах. Я думаю, если наша команда не обыграет ее, то нам стоит вообще закончить с футболом и перейти на какой-нибудь бобслей. Не умаляя достоинств соперника, если мы не сможем победить, то грош нам цена, по большому счету.

Не скажу, что Косово – это слаженный коллектив. Они могут пытаться обороняться, но они сбиваются в кучу и, по большому счету, у них нет организации. Но это понятно, потому что строится совершенно новая команда с нуля и, мне кажется, ей надо определенное количество времени», – сказал Левченко.