Окслэд-Чэмберлен: «То, что меня не вызвали в сборную Англии – это пинок под зад»

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен прокомментировал свой невызов в сборную Англии. По словам футболиста, это событие стало для него «пинком под зад».

«Это стало для меня пинком под зад. Я играю за сборную Англии с 18 лет, и хотя я не могу сказать, что считаю свое место в команде гарантированным, сборная казалась неотъемлемой частью моего сезона – играть за «Арсенал» и за сборную Англии было привычным делом для меня. Так что это стало потрясением.

Я уже не молод. Мне 23, поэтому ты должен быть эффективным и играть как можно больше, чтобы заслужить возможность выступать за сборную Англии. Вернувшись в расположение сборной, я осознал, насколько это важно для меня», – цитирует полузащитника Fapl.ru.