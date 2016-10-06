Глава федерации футбола Франции считает, что Бензема можно вызывать в сборную

Глава федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт заявил, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может быть снова вызван с национальную команду. Напомним, нападающему было запрещено выступать за французов после скандала связанного с шантажом хавбека «Лиона» Матье Вальбуэна.

«Да, Бензема может быть снова вызван в сборную. Мне не нравится наказывать людей навсегда. Да, дело до сих пор продолжается, но я считаю, что все это уже позади. Когда Карим выступал за Францию, не было никаких проблем. Дешам всегда защищал его, даже когда у Карима дела не ладились. Теперь ему нужно перезапустить свою карьеру в сборной. Я всегда уважал Бензема. Мы не можем просить игроков, чтобы они были совершенными или святыми. Но игрок сборной должен быть образцовым футболистом», – заявил Ле Грэт.