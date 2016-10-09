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Угадай исход матча Россия – Коста-Рика и выиграй призы!

9 октября 2016, 12:00
89

Фантазиста возвращается! В этот раз мы предлагаем вам угадать события, которые произойдут на товарищеском матче России и Коста-Рики 9 октября.

Вы можете предугадать, на какой минуте случится первый гол, сколько будет сделано замен и даже какая будет погода во время игры? Тогда призы уже ваши!

Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

А теперь о призах:

Трое лучших участников Фантазисты получат призы от компании Paniniновый альбом FIFA 365 и бокс наклеек.

Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

А 50 лучших игроков получат по 200 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. А попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в это воскресенье, 9 октября, в 15:00 мск. Результаты будут объявлены в воскресенье в 21:00 мск.

ИГРАТЬ

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Коста-Рика Россия
Комментарии (89)
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15112007
1475769448
Коста-Рика победит 0-2
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Kuborg_Ua
1475769760
2 : 0, хотя не понятно почему нету условия 2 : 1 или 1 : 2 разве Коста-Рика и одного года не сумеет забить?
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lekseij2007
1475774995
Россия Коста-Рика 2:4
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kolkarod88
1475777357
Россия - Коста-Рика счет 2-0, В воротах какое-то время будет в матче Джанаев. Наши подадут больше угловых, чем Коста-Рика. Количество ударов у сборной России будет больше. Владение мячом будет у нас больше. Первая замена будет произведена во втором тайме. Первый гол будет забит в первом тайме. Черчесов использует не все замены. Дзюба забьет гол. Россия сделает больше нарушений. Желтых карточек будет не больше 4. Красные карточки не будут показаны. Количество ударов в створ будет больше у России. Количество голов в матче не более 3. Количество передач у сборной России будет больше. Количество точных передач больше будет у сборной России. Количество офсайдов будет больше у Коста-Рики. Коста-Рика не использует все замены.
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Psih86
1475777829
2-2.Один из голов забьет Панченко из Динамо.
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Munez89
1475778086
4-1 победа России, будет 3 ЖК и автогол. На замену выйдет Панченко из Динамо, и положит баночку одну!
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Ker0s
1475838377
Это не c турками договорняк катать. 0:3 - 0:4.
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vanesss1981
1475951158
чего-то призы туфтовые стали(((
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котыыыы
1475952566
Ребята,вы там со своими призами совсем охренели.Я нормальный человек, зачем мне бустеры и наклейки?
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афоня72
1475997868
Думаю ничья..
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