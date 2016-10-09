Угадай исход матча Россия – Коста-Рика и выиграй призы!

Фантазиста возвращается! В этот раз мы предлагаем вам угадать события, которые произойдут на товарищеском матче России и Коста-Рики 9 октября.

Вы можете предугадать, на какой минуте случится первый гол, сколько будет сделано замен и даже какая будет погода во время игры? Тогда призы уже ваши!

Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

А теперь о призах:

Трое лучших участников Фантазисты получат призы от компании Panini – новый альбом FIFA 365 и бокс наклеек.

Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

А 50 лучших игроков получат по 200 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. А попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

Сыграть Вконтакте

Скачать игру в Google Play

Скачать игру в App Store

Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в это воскресенье, 9 октября, в 15:00 мск. Результаты будут объявлены в воскресенье в 21:00 мск.

ИГРАТЬ