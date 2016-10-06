Зинченко: «Мы уже не маленькие мальчики, а профессионалы. Задача-минимум – шесть очков»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями перед матчами отбора на ЧМ-2018 против команд Турции и Косово.

«Нынешняя сборная Турции — очень агрессивная команда, которая отлично играет на контратаках и при этом с максимальной агрессией действует в середине поля. Это первое, что бросается в глаза.

Так что в четверг нас ждет большое количество борьбы и единоборств. Кто выиграет эту борьбу, кто будет лучше действовать на подборах, тот и победит.

Мы уже не маленькие мальчики, а профессионалы. Все прекрасно понимают, что любая игра на выезде – это, прежде всего, давление со стороны болельщиков команды соперника, и мы должны быть к этому готовы.

Надеюсь, давление турецких трибун не будет мешать нам реализовать план на игру.

Задача-минимум? Набрать шесть очков», – приводит слова Зинченко «Динамо Киев от Шурика».