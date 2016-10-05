Лопетеги: «Коста выйдет на матч с Италией в стартовом составе»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги заявил, что нападающий Диего Коста начнет матч отбора на ЧМ-2018 против команды Италии в стартовом составе.

«Завтра Диего Коста сыграет. Мы решили, что должны выставить сильнейший состав на такую игру.

Мы не уделяли много внимания матчу Италия – Франция, это была товарищеская игра. Италия много лет использует одну философию игры и отличных футболистов. Матч будет трудным.

Мората – прекрасный игрок, которому знакомы серьезные требования по выступлениям за «Реал». Он дает нам возможность выбора», – сказал Лопетеги.