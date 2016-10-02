Данильянц: «В матче против ЦСКА мы увидели чудеса от многих футболистов «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц высоко оценил действия своих подопечных в матче 9-го тура РФПЛ, в котором желто-синие одержали победу над ЦСКА со счетом 2:0.

– В предыдущих двух матчах «Ростов» сбавлял физически во вторых таймах. На этот раз сил хватило?

– В этот раз не было и взрыва и подъема, как в первом тайме с ПСВ. А раз не было, то не было и последующего упадка сил. Повторю, ребята сегодня превзошли все наши представления о том, что они могут на поле – как физически, так и в игровых аспектах. Сегодня вы видели чудеса от многих футболистов наших.