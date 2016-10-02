Моуринью выразил поддержку Эллардайсу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поддержал бывшего главного тренера сборной Англии Сэма Эллардайса, который покинул свой пост из-за коррупционного скандала.

«Больше всего в жизни я не люблю слухи. Вы из них даже не можете сделать шутку, так как там все очень серьезно. Если вы нашли человека и доказали, что он виновен, то тогда весь мир должен об этом знать. Но всяческие слухи и подозрения – это не хорошо. Мне очень жаль Эллардайса, так как тренировать сборную Англии было его мечтой. Но он совершил ошибку и должен был заплатить за нее», – резюмировал португалец.