Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «Кельном» и впервые в чемпионате потеряла очки и другие результаты

В матче 6-го тура Бундеслиги «Бавария» на своем поле не сумела сломить сопротивление «Кельна», сыграв вничью – 1:1. Отметим, что мюнхенский клуб впервые в сезоне потерял очки в чемпионате Германии.
В других встречах дубль Ведада Ибишевича принес «Герте» победу над «Гамбургом», «Хоффенхайм» взял верх над «Ингольштадтом», «Дармштадт» поделил очки с «Вердером», «Фрайбург» минимально обыграл «Айнтрахт».
Чемпионат Германии. Бундеслига. 6-й тур
Голы: 1:0 – Киммих, 40; 1:1 – Модесте, 64.
Голы: 1:0 – Ибишевич, 29; 2:0 – Ибишевич, 70 (с пенальти).
Дармштадт – Вердер – 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Колак, 19 (с пенальти); 1:1 – Сане, 51; 1:2 – Гнабри, 67; 2:2 – Колак, 73.
Ингольштадт – Хоффенхайм – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Вагнер, 11; 0:2 – Демирбай, 35; 1:2 – Хинтерсер, 90 (с пенальти).
Фрайбург – Айнтрахт – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Грифо, 4.