Деменко: «Ростов» победит ПСВ со счетом 1:0»

Бывший полузащитник «Ростова» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ. Напомним, встреча состоится сегодня на стадионе «Олимп-2» и начнется в 21:45 по московскому времени.

«В последнем туре РФПЛ «Ростов» показал достойную игру. К тому же сегодня ростовчане выступают дома, поэтому в матче с ПСВ жду только победы. Стоит ли ждать такого же разгрома как с «Аяксом»? Думаю, нет. ПСВ смотрели «Ростов» и понимают, на что способна эта команда. Поставил бы на минимальный счет в пользу «Ростова» — 1:0.

Многое будет зависеть от забитого мяча. Если первыми отличатся ростовчане, то это будет идеальный вариант. Не назвал бы встречу с ПСВ самой важной для «Ростова». Разумеется, победа очень важна еще и с финансовой точки зрения», — сказал Деменко.