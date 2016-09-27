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    Тренеры «Зенита» прошли стажировку у Спаллетти

    Тренеры «Зенита» в рамках учебы в Высшей школе тренеров прошли стажировку в «Роме». В ходе недельного пребывания в Риме Сергей Семак, старший тренер молодежной команды Игорь Симутенков, тренер «Зенита-2» Анвар Конеев и тренер вратарей «молодежки» Андрей Михайлов консультировались с бывшим наставником сине-бело-голубых Лучано Спаллетти, возглавляющим ныне «волков».

    Во время пребывания в столице Италии тренеры петербуржцев узнали об устройстве клубной базы «Ромы», принципах подготовки футболистов академии, а также о том, на чем акцентируется внимание во время воспитания будущих игроков основного состава.

    В настоящее время Конеев проходит обучение на тренерскую лицензию категории А, а Симутенков и Семак – категории Pro.

    Источник: ФК «Зенит»

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    27.09.2016 19:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 27 сентября 2016, 19:18

      Здорово!

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