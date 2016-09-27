Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тошич: «Надеемся добиться хорошего результата в матче с «Тоттенхэмом»

Тошич: «Надеемся добиться хорошего результата в матче с «Тоттенхэмом»

27 сентября 2016, 12:52
6

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.

– «Тоттенхэм» дома проиграл «Монако». Стало ли это для вас сюрпризом?

– Конечно, это очень неожиданный результат. Я думал, что «Тоттенхэм» дома, как минимум, не проиграет. «Монако» показал класс, это очень хорошая команда. Жалко, что именно она попала нам из четвертой корзины, как ранее «Рома» и «Вольфсбург»… Что ж, группа у нас ровная, с каждым соперником можно играть. Надеемся, что сможем добиться хорошего результата.

– Вам хорошо знаком английский футбол по тренировкам и выступлениям в составе «Манчестер Юнайтед». Что скажете о «Тоттенхэме»?

– Невероятное совпадение, но как раз против «Тоттенхэма» в Кубке Англии семь с лишним лет назад я провел свой дебютный матч за МЮ! Так что вы, можно сказать, угадали с героем интервью. Конечно, это была совсем другая команда, я даже не помню, кто тогда за них играл. Это было очень давно.

– Уж не Криштиану Роналду ли заменили?

– А вот это хорошо отложилось в памяти, именно его. Вышел минут на двадцать, и точно помню, что мы удержали победный счет и прошли дальше. А если говорить о нынешнем «Тоттенхэме», в прошлом году клуб до последнего претендовал на титул, так что это очень серьезная команда, которая к тому же показывает атакующий футбол. В этом сезоне они пока не всегда играют так, как в минувшем, но чемпионат Англии только начался, у них есть много времени.

Источник: ПФК ЦСКА
Лига чемпионов ЦСКА Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Тошич Зоран
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Grelas
1474971299
Обязаны, вы дома играете, будем сегодня за ЦСКА.
Ответить
афоня72
1474971774
Тоже надеюсь.
Ответить
Оборонщик
1474973779
Игра дома и родной стадиончик, думаю помогут Цска выиграть!
Ответить
Zeff
1474974186
Вы уж постарайтесь.
Ответить
Димон Алма-Ата
1474976242
ЦСКА уже сотворили сенсацию в Германии, теперь обыгрывать англичан по-любому надо, удачи Армейцам!
Ответить
MURAD F. A.
1474999712
СТРАНА НАДЕЕТСЯ. УДАЧИ ЦСКА
Ответить
Главные новости
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
4
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
20:20
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
8
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
2
Все новости
Все новости
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
15:45
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
10:02
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
Вчера, 23:23
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
Вчера, 17:59
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+