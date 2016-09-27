Тошич: «Надеемся добиться хорошего результата в матче с «Тоттенхэмом»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.

– «Тоттенхэм» дома проиграл «Монако». Стало ли это для вас сюрпризом?

– Конечно, это очень неожиданный результат. Я думал, что «Тоттенхэм» дома, как минимум, не проиграет. «Монако» показал класс, это очень хорошая команда. Жалко, что именно она попала нам из четвертой корзины, как ранее «Рома» и «Вольфсбург»… Что ж, группа у нас ровная, с каждым соперником можно играть. Надеемся, что сможем добиться хорошего результата.

– Вам хорошо знаком английский футбол по тренировкам и выступлениям в составе «Манчестер Юнайтед». Что скажете о «Тоттенхэме»?

– Невероятное совпадение, но как раз против «Тоттенхэма» в Кубке Англии семь с лишним лет назад я провел свой дебютный матч за МЮ! Так что вы, можно сказать, угадали с героем интервью. Конечно, это была совсем другая команда, я даже не помню, кто тогда за них играл. Это было очень давно.

– Уж не Криштиану Роналду ли заменили?

– А вот это хорошо отложилось в памяти, именно его. Вышел минут на двадцать, и точно помню, что мы удержали победный счет и прошли дальше. А если говорить о нынешнем «Тоттенхэме», в прошлом году клуб до последнего претендовал на титул, так что это очень серьезная команда, которая к тому же показывает атакующий футбол. В этом сезоне они пока не всегда играют так, как в минувшем, но чемпионат Англии только начался, у них есть много времени.