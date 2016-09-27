Жардим: «Нам будет не хватать Фалькао»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».

«Постараемся использовать свои сильные стороны. У нас техничные и невысокие игроки, так что постараемся не ввязываться в физическую борьбу с соперником. Будем использовать скорость и технику.

Нам будет не хватать Фалькао – одного из лучших в мире нападающих. Но я верю в Жермена и Каррильо. Надеюсь, они справятся», – сказал Жардим.

Матч «Монако» – «Байер» состоится во вторник, 27 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.