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  • Дзюба, Васин и Могилевец вызваны в сборную России, Кокорин – нет

Дзюба, Васин и Могилевец вызваны в сборную России, Кокорин – нет

26 сентября 2016, 12:51
29

Наставник сборной России Станислав Черчесов огласил список из 23-х футболистов, приглашенных для подготовки к товарищеской встрече с Коста-Рикой девятого октября. Впервые при новом главном тренере в расположение национальной команды прибудет нападающий «Зенита» Артем Дзюба, не имевший возможности принять участие в играх с Ганой и Турцией по причине повреждения. А вот партнер Дзюбы по петербургскому клубу Александр Кокорин снова остался без внимания со стороны тренерского штаба. Кроме того, к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще двое игроков – защитник «Уфы» Виктор Васин и хавбек «Зенита» Павел Могилевец.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев («Ростов»), Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА), Юрий Жирков, Иван Новосельцев, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Федор Кудряшов, («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Локомотив»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Роман Зобнин («Спартак»), Магомед Оздоев («Рубин»), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – «Локомотив»), Олег Шатов («Зенит»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Федор Смолов («Краснодар»).

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Уфа Дзюба Артем Васин Виктор Кокорин Александр Могилевец Павел Черчесов Станислав
Комментарии (29)
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Kulimen
1474884213
Хоть игроков ЦСКА поубавилось, но все же рад, что теперь в сборную из разных клубов приглашают. Раньше одни зенитовцы и кони были.
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tolegenloko
1474885698
Наконец то защита Игнашевич Березуцкий распалась
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Zeff
1474886271
Кокорина Арсенал заждался.
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serzhio1
1474889250
Можно было бы дать попробовать по 45 минут поиграть Беленову и Лунёву!
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FanatSerj
1474891428
Иван Новосельцев, Федор Кудряшов опять вызвал, значит на них в обороне рассчитывает, только вот первый засел на лаву Зенита, а вчера даже и на неё не попал, от не уроды? На хрена брали, сколько уже потенциальных сборников запороли, сами не гам и другим не дам.
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АлёшкА91
1474892050
Кокорину только в сериалах сниматься
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SANY/S
1474893108
могли бы в место акинфеева другого кого нибудь. чё его проверять то
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marslond
1474895436
Беленова можно было взять, пенальти отлично тащит.
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alexfilatov
1474895931
А где Черышев??? Подбор игроков слабоват, зачем вызывать деревянного Васина и Могилевца сыгравшего в сезоне всего 1 матч в кубке?
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alexis02lion
1474900029
А вот то что нет Денисова и Кокорина прям радует. Не надо скандалистов в сборной. Пусть игрой доказывают свою возможность играть за страну, а не только интервью или бурной личной жизнью.
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