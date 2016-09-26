Дзюба, Васин и Могилевец вызваны в сборную России, Кокорин – нет

Наставник сборной России Станислав Черчесов огласил список из 23-х футболистов, приглашенных для подготовки к товарищеской встрече с Коста-Рикой девятого октября. Впервые при новом главном тренере в расположение национальной команды прибудет нападающий «Зенита» Артем Дзюба, не имевший возможности принять участие в играх с Ганой и Турцией по причине повреждения. А вот партнер Дзюбы по петербургскому клубу Александр Кокорин снова остался без внимания со стороны тренерского штаба. Кроме того, к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще двое игроков – защитник «Уфы» Виктор Васин и хавбек «Зенита» Павел Могилевец.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев («Ростов»), Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА), Юрий Жирков, Иван Новосельцев, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Федор Кудряшов, («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Локомотив»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Роман Зобнин («Спартак»), Магомед Оздоев («Рубин»), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – «Локомотив»), Олег Шатов («Зенит»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Федор Смолов («Краснодар»).