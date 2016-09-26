Глушаков: «Не слышал, что говорил Каррера после матча, так как был в душе»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подчеркнул, что его команда после поражения от «Уфы» в матче 8-го тура чемпионата России не должна опускать голову.

– Каррера сегодня надел костюм, и команда проиграла...

– Да мы ему уже сказали: «Снимите свой костюм и будьте с командой в экипировке!»

– В разговоре с журналистами Массимо признался, что по самоотдаче вопросов ни к кому нет, все выложились, и он этому рад.

– Да. Я про это и сказал уже. Не слышал, что наш тренер говорил после матча в раздевалке, поскольку был в душе, но мы все же все видели. Бывают и такие матчи. Сначала перекладина, потом защитники соперника выбивают из пустых ворот, где-то еще не забиваем, потом где-то не свистят. Надо пережить такие моменты. Главное – не опускать голову, а продолжать работать.

– И вратарь «Уфы» Андрей Лунев еще кураж поймал...

– Да он вторую игру уже ловит его! И еще желтые ему не дают почему-то за то, что долго мяч в игру вводит (улыбается).