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  • Глушаков: «Не слышал, что говорил Каррера после матча, так как был в душе»

Глушаков: «Не слышал, что говорил Каррера после матча, так как был в душе»

26 сентября 2016, 00:06
6

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подчеркнул, что его команда после поражения от «Уфы» в матче 8-го тура чемпионата России не должна опускать голову.

– Каррера сегодня надел костюм, и команда проиграла...

– Да мы ему уже сказали: «Снимите свой костюм и будьте с командой в экипировке!»

– В разговоре с журналистами Массимо признался, что по самоотдаче вопросов ни к кому нет, все выложились, и он этому рад.

– Да. Я про это и сказал уже. Не слышал, что наш тренер говорил после матча в раздевалке, поскольку был в душе, но мы все же все видели. Бывают и такие матчи. Сначала перекладина, потом защитники соперника выбивают из пустых ворот, где-то еще не забиваем, потом где-то не свистят. Надо пережить такие моменты. Главное – не опускать голову, а продолжать работать.

– И вратарь «Уфы» Андрей Лунев еще кураж поймал...

– Да он вторую игру уже ловит его! И еще желтые ему не дают почему-то за то, что долго мяч в игру вводит (улыбается).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (6)
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VVM1964
1474838416
СМЫВАЛ ПОЗОР ПОРАЖЕНИЯ ?
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Бью Свиней
1474862571
Как всегда ,все вокруг виновные. Кто то заговор готовит. Валеру надо возврощать , он разберется.
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mihail200606
1474863918
Ну правильно, зачем тренера слушать...
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Диктор
1474874965
Не пошла игра -ничего смертельного не случилось.Соберитесь и сделайте бомжей.
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aleks.meskini12
1474892801
vo vsem vinovat kostyum
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