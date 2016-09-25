Данильянц: «Произошло возвращение команды, которую болельщики называют «мужики»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал результат матча восьмого тура РФПЛ против «Локомотива» (1:0).

– Тяжелая победа в сложной игре. Мы имели преимущество в первом тайме, но во второй половине встречи у нас закончились силы, и было совсем другое содержание. Ребята проявили характер и одержали важную победу. Сегодня произошло возвращение команды, которую любят болельщики и которую называют «мужики».

– В команде новая оборона. Игроки стали понимать друг друга?

– Ребята притираются друг к другу, но для этого нужно время. Футболисты испытывают физическую и моральную нагрузки из-за плотного календаря. Хорошо, что поехали на матч Кубка России вторым составом. У нас, к сожалению, нет возможности ротации, иначе бы повезли основную команду.

– В конце матча «Ростов» перестал быстро атаковать и прессинговать. Не опасались за результат?

– Мы стали проигрывать единоборства, соперник стал делать много перехватов. «Локомотив» хорошо играл в атаке.

– Почему не делали замены?

– Из-за лимита на легионеров, но были и другие причины. Мы сделали все возможное в плане управления игрой.

– Футболисты сказали, что Курбан Бердыева хорошо погонял их перед матчем. Он вносил коррективы во время игры?

– Да. Есть коммуникация в оперативном управлении игрой. Во время подготовки к матчу Бердыев всегда был рядом. В первом тайме команда показала тот футбол, который мы хотели.

– Удаление Ерохина – пятое у «Ростова» в нынешнем сезоне. Тенденция?

– Это был игровой эпизод. Саша боролся так, как требовала ситуация. Кажется, что успеваешь, но не успеваешь сыграть в мяч, – сказал Данильянц.