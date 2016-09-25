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  • Данильянц: «Произошло возвращение команды, которую болельщики называют «мужики»

Данильянц: «Произошло возвращение команды, которую болельщики называют «мужики»

25 сентября 2016, 01:13
29

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал результат матча восьмого тура РФПЛ против «Локомотива» (1:0).

– Тяжелая победа в сложной игре. Мы имели преимущество в первом тайме, но во второй половине встречи у нас закончились силы, и было совсем другое содержание. Ребята проявили характер и одержали важную победу. Сегодня произошло возвращение команды, которую любят болельщики и которую называют «мужики».

– В команде новая оборона. Игроки стали понимать друг друга?

– Ребята притираются друг к другу, но для этого нужно время. Футболисты испытывают физическую и моральную нагрузки из-за плотного календаря. Хорошо, что поехали на матч Кубка России вторым составом. У нас, к сожалению, нет возможности ротации, иначе бы повезли основную команду.

– В конце матча «Ростов» перестал быстро атаковать и прессинговать. Не опасались за результат?

– Мы стали проигрывать единоборства, соперник стал делать много перехватов. «Локомотив» хорошо играл в атаке.

– Почему не делали замены?

– Из-за лимита на легионеров, но были и другие причины. Мы сделали все возможное в плане управления игрой.

– Футболисты сказали, что Курбан Бердыева хорошо погонял их перед матчем. Он вносил коррективы во время игры?

– Да. Есть коммуникация в оперативном управлении игрой. Во время подготовки к матчу Бердыев всегда был рядом. В первом тайме команда показала тот футбол, который мы хотели.

– Удаление Ерохина – пятое у «Ростова» в нынешнем сезоне. Тенденция?

– Это был игровой эпизод. Саша боролся так, как требовала ситуация. Кажется, что успеваешь, но не успеваешь сыграть в мяч, – сказал Данильянц.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Данильянц Иван
Комментарии (29)
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Zenit-84
1474768942
Молодцы, ростовчане!
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fantom23
1474771244
Мужики,с большой буквы!Молодцы!
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Ber1in
1474773922
Парни Вы серьезно?
Ответить
Ber1in
1474773959
Мужики
Ответить
Ber1in
1474773975
С большой буквы
Ответить
Ber1in
1474773985
=))))))))))))))
Ответить
Ber1in
1474774036
Вы хоть в дворовом футболе разбираетесь?
Ответить
Ber1in
1474774208
У Ростова нет денег в клубе. Пока это так ни какого развития не будет. Это реалии МУЖИКИ!
Ответить
Томь вперёд
1474782206
С победой Ростов! Так держать!
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Serjoga
1474791486
Приятно стало смотреть на игру Ростова! У игроков глаза горят, бегают в прессинге все 90 минут! Даже когда Краснодару проиграли не было разочарования от игры, а досада осталась от судейства! Судьи загубят интригу чемпионата! Они по указке руководства определят чемпиона страны! Вот и весь спортивный принцип!
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