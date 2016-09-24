Лига 1. Автогол игрока «Анжера» вывел «Монако» на первое место и другие результаты

В матче седьмого тура Лиги 1 «Монако» обыграл «Анжер» со счетом 2:1. На гол Фамара Дидиу монегаски ответили точным ударом Камила Глика, а три очка им принес автогол Диксона Нвакеме.

Эта победа вывела «Монако» на первое место как минимум до матча «Ниццы».

В других встречах тура «Бордо» и «Кан» голов не забили,«Дижон» разгромил «Ренн», «Монпелье» проиграл «Метцу», «Бастия» одолела «Генгам».

Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур

Бордо – Кан – 0:0 (0:0)

Дижон – Ренн – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Диони, 7; 2:0 – Мари, 19; 3:0 – Диони, 78.

Монако – Анжер – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Дидиу, 55; 1:1 – Глик, 66; 2:1 – Нвакеме, 76 (в свои ворота)

Монпелье – Метц – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Эрдинч, 45 (с пенальти).

Бастия – Генгам – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кривелли, 77.

Удаления: Кривелли, 79; – Марсаль, 38.

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Турнирная таблица Лиги 1