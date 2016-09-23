Шевченко: «Даже если бы Украина играла с Косово в Австралии, болельщики поддержали бы нас»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал информацию о том, что матч отборочного этапа к ЧМ-2018 против команды Косово пройдет в Польше.

«Матчи с Косово так же важны, как и матчи с другими командами. Эти игры планируют провести на нейтральных полях. Я знаю, что наши болельщики все равно будут на этих поединках, даже если бы играть пришлось в Австралии.

Все в Европе мало знакомы с этой командой. В таких случаях трудно сказать, чего ждать от соперника. Для анализа мы будем иметь две игры — с Финляндией и Хорватией.

Сейчас я работаю и живу в Украине, но при этом часто бываю за границей, бываю с семьей. Все понимают, что работа футболиста и работа футбольного тренера — это много разъездов. В этом смысле, у меня ничего не изменилось», – цитирует Шевченко 1927.kiev.ua.