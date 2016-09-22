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  • Таски: «Каждый из нас помнит, как долго «Спартак» не завоевывал титулы»

Таски: «Каждый из нас помнит, как долго «Спартак» не завоевывал титулы»

22 сентября 2016, 17:11
3

Защитник «Спартака» Сердар Таски рассказал о целях московской команды в нынешнем сезоне, а также поделился мнением о новом главном тренере красно-белых Массимо Каррере.

– Вы, наверное, и не предполагали, что Россия – настолько огромная страна?

– Я в этом убедился еще два года назад, когда нам пришлось играть в Комсомольске-на-Амуре. В «Штутгарте» самый наш долгий перелет на игру составлял не более полутора часов. А тут пришлось лететь девять с половиной часов только в одну сторону. Когда мне исполнится 80, разложу перед внуками карту мира и покажу, где умудрился побывать их дед. До Хабаровска, насколько я понял, тоже порядка 9 часов добираться… Было бы глупо проиграть, потратив столько времени на перелет. Победа в Кубке – одна из главных целей на этот сезон.

– Задача занять первое место в чемпионате тоже поставлена?

– Об этом слишком рано говорить. Что такое семь туров? Постараемся сделать все, чтобы не растерять преимущество. Каждый из нас помнит, как долго уже «Спартак» не завоевывал титулы.

– Ваши одноклубники в интервью отмечают: «Спартак» стал играть с душой. Вы это тоже заметили?

– Я не могу сказать, что при Аленичеве мы значительно хуже играли. Например, в конце прошлого года мы шли на четвертом месте, отставали от ЦСКА на пять-шесть очков. Вполне приемлемый результат. Зимой я ушел в аренду в «Баварию» и остаток сезона провел в Германии, так что об игре «Спартака» в этот период судить не могу. Но когда вернулся в Москву, мы снова сыграли на уровне – 4:0 против «Арсенала». Правда, потом произошел несчастный случай с АЕКом…

– То есть для вас с приходом Карреры ничего не поменялось?

– Начнем с того, что смена тренера – всегда встряска для команды. У каждого игрока появляется новый шанс проявить себя, и все жмут на газ. Что еще? У Аленичева было больше упражнений с мячом, а Каррера на тренировках упор делает на тактику. Неспроста говорят, что в Италии лучше всего умеют ставить игру в обороне – мы учимся защищаться всей командой.

– Говорят, Каррера – супермотиватор. Правда?

– Определенно, этот человек умеет настроить на игру. Очень эмоциональный тренер. И уже успел наладить отношения с каждым игроком в команде. Пока только положительные впечатления.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Таски Сердар Каррера Массимо
Комментарии (3)
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Zeff
1474559001
Да ну. Столько не живут.
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Prince_of_Dark
1474559897
" До Хабаровска, насколько я понял, тоже порядка 9 часов добираться… Было бы глупо проиграть, потратив столько времени на перелет. Победа в Кубке – одна из главных целей на этот сезон." - Он походу не вкурсе что Спартак проиграл? Или Бомбардир вывешивает интервью с игроком спустя пару дней после того, как было дано это интервью?
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de bruyne
1474587717
Спартаку нечего не светит этом году да и вообще
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