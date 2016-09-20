Нойштедтер: «Предметный разговор был лишь с одной российской командой – «Рубином»

Полузащитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер рассказал о возможном переходе в «Рубин», а также ответил, почему выбрал именно турецкую команду.

- Когда вы отказались от немецкого гражданства, казалось очевидным: у Нойштедтера есть хорошее предложение в РФПЛ. Неужели не было?

– В газетах писали о предварительной договоренности с ЦСКА, но это неправда. Какая договоренность, если ни я, ни мой агент даже не общались с людьми из клуба? Предметный разговор был лишь с одной российской командой – «Рубином».

– Свободный агент с российским паспортом – и вами интересуются только в Казани?

– Других вариантов в России не было. После чемпионата Европы позвонил тренер «Рубина» и сказал, что во что бы то ни стало хочет видеть меня в команде. Я взял время на раздумье, но решил отказаться. Тут как раз поступило предложение от «Фенербахче». Они были очень настойчивы, действовали четко и быстро. Я съездил в Стамбул, посмотрел на инфраструктуру, на сам город. Меня увиденное впечатлило. Новая культура, новый язык, новая страна, где я вообще никого не знаю и где надо начинать все с нуля, – я люблю подобные испытания.

– Все это могло быть у вас и в Казани, разве нет?

– Тренер «Рубина» говорил о том, что будет создаваться абсолютно новая команда. Все с чистого листа. Я решил, что не готов участвовать в этом проекте. И что вообще, наверное, не готов к переходу в российский чемпионат. Допускаю, что в моей карьере наступит момент, когда я все же окажусь в России. Но не сейчас, не в 28 лет.

– По-вашему, чемпионат Турции сильнее?

– «Фенербахче» – это бренд, который всем известен. У клуба 20 миллионов болельщиков по всему миру. Хороший подбор игроков. Каждый сезон ставится только одна задача – взять «золото». Клуб всегда участвует в борьбе за титул. Считаю, шансы выиграть чемпионат Турции у нас значительно выше, чем у «Рубина» – победить в РФПЛ. Ничего не имею против казанского клуба, просто говорю, как есть. Кроме того, я хотел выступать в еврокубках. «Фенер» давал такую возможность, «Рубин» – нет. Это важный момент для меня, вместе с «Шальке» мы регулярно участвовали в Лиге чемпионов и Лиге Европы.