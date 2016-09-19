Пятов: «Пока у «Шахтера» хромает реализация»

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов пожаловался на плохую реализацию моментов своей командой в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги против «Ворсклы».

«Не дали сопернику практически ни одного момента. У нас же было где-то шесть хороших возможностей забить. Но пока хромает реализация. Будем забивать – игры будут складываться легче. А так в концовке матча пришлось сдерживать навал соперника. Хотя в целом все в эти минуты сыграли спокойно, так что все нормально.

Да, мы хорошо изучили «Ворсклу», особенно быстрый переход из обороны в атаку. Это сильная сторона полтавчан. В контратаках они дважды забили «Динамо», потому сегодня старались действовать достаточно плотно, прессинговали, не давали им спокойно работать с мячом.

Поражение «Динамо» в матче с «Зарей»? Главное, что мы выиграли», – признался Пятов.

Напомним, матч «Ворскла» – «Шахтер» закончился со счетом 0:1.