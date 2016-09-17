АПЛ. «Манчестер Сити» не оставил шансов «Борнмуту», «Лестер» разгромил «Бернли»

В матче 5-го тура АПЛ «Манчестер Сити» отправил четыре безответных мяча в ворота «Борнмута», одержав крупную победу со счетом 4:0.

В других встречах «Лестер» благодаря дублю Ислама Слимани разгромил «Бернли», «Вест Бромвич» уверенно разобрался с «Вест Хэмом», «Арсенал» в большинстве добыл гостевую победу над «Халл Сити».

Чемпионат Англии. АПЛ. 5-й тур

Вест Бромвич – Вест Хэм – 4:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Шадли, 8; 2:0 – Рондон, 37; 3:0 – МакКлин, 44; 4:0 – Шадли, 56; 4:1 – Антонио, 61; 4:2 – Лансини, 65 (с пенальти).

Халл Сити – Арсенал – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Санчес, 17; 0:2 – Уолкотт, 55; 1:2 – Снодграсс, 79 (с пенальти); 1:3 – Санчес, 83; 1:4 – Джака, 90.

Удаление: Ливермор, 40 – нет.

Лестер – Бернли – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Слимани, 45; 2:0 – Слимани, 48; 3:0 – Ми, 78 (в свои ворота).

Манчестер Сити – Борнмут – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Де Брюйне, 15; 2:0 – Ихеначо, 25; 3:0 – Стерлинг, 48; 4:0 – Гюндоган, 66.

Удаление: Нолито, 86 – нет.

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