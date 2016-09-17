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Бундеслига. «Бавария» обыграла «Ингольштадт», «Боруссия» Д забила «Ингольштадту» шесть голов

17 сентября 2016, 18:23
9

В матче 3-го тура Бундеслиги «Бавария» на своем поле одержала волевую победу над «Ингольштадтом» – 3:1. Отметим, что пропущенный мюнхенцами мяч стал для действующего чемпиона Германии первым в нынешнем сезоне.

Из других результатов отметим крупную победу дортмундской «Боруссии» над «Дармштадтом» и разгром «Гамбурга» в исполнении новичка лиги «РБ Лейпцига».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 3-й тур

Боруссия Д – Дармштадт – 6:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кастро, 7; 2:0 – Рамос, 48; 3:0 – Пулишич, 54; 4:0 – Кастро, 78; 5:0 – Роде, 84; 6:0 – Мор, 88.

Удаление: нет – Нимайер, 57.

Айнтрахт – Байер – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Майер, 53; 1:1 – Чичарито, 60; 2:1 – Фабиан, 79.

Бавария – Ингольштадт – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Лескано, 8; 1:1 – Левандовски, 12; 2:1 – Алонсо, 50; 3:1 – Рафинья, 84.

Гамбург – РБ Лейпциг – 0:4 (0:0)

Голы: 0:1 – Форсберг, 66 (с пенальти); 0:2 – Вернер, 72; 0:3 – Вернер, 77; 0:4 – Зелке, 90.

Хоффенхайм – Вольфсбург – 0:0

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Боруссия Д Дармштадт Айнтрахт Байер Бавария Ингольштадт Гамбург РБ Лейпциг Хоффенхайм Вольфсбург
Комментарии (9)
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per4ik_aye
1474126420
заголовок прочитайте админы
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juvseriy
1474126818
Бедный Ингольштадт, в одном туре два поражения)
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isbagty
1474126849
Зачем им читать что-то, главное писать побольше.
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BarStep
1474126850
Ээй, так кто же все таки играл с Ингоштальдтом?
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SANY/S
1474131283
2 матча подряд играли у них получается
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mihail200606
1474133392
Интрига однако....
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Обер-КанцлерЪ
1474133578
Боруссия с Дармштадтом играла.
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Алексей1988
1474164429
Бедный Ингольштадт... В один тур с двумя сильнейшими командами Германии пришлось играть ) Админ как всегда упоротый, Боруссия забила 6 мячей Дармштадт 98. Такой сайт вроде крупный и такие вечно нелепые ошибки и опечатки. Ощущение, что новостники школу даже не закончили.
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Petrak86
1474339245
рядоваая новость, зато сколько сразу комментов))) Видимо, на это и расчет ))
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