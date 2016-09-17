Бундеслига. «Бавария» обыграла «Ингольштадт», «Боруссия» Д забила «Ингольштадту» шесть голов

В матче 3-го тура Бундеслиги «Бавария» на своем поле одержала волевую победу над «Ингольштадтом» – 3:1. Отметим, что пропущенный мюнхенцами мяч стал для действующего чемпиона Германии первым в нынешнем сезоне.

Из других результатов отметим крупную победу дортмундской «Боруссии» над «Дармштадтом» и разгром «Гамбурга» в исполнении новичка лиги «РБ Лейпцига».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 3-й тур

Боруссия Д – Дармштадт – 6:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кастро, 7; 2:0 – Рамос, 48; 3:0 – Пулишич, 54; 4:0 – Кастро, 78; 5:0 – Роде, 84; 6:0 – Мор, 88.

Удаление: нет – Нимайер, 57.

Айнтрахт – Байер – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Майер, 53; 1:1 – Чичарито, 60; 2:1 – Фабиан, 79.

Бавария – Ингольштадт – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Лескано, 8; 1:1 – Левандовски, 12; 2:1 – Алонсо, 50; 3:1 – Рафинья, 84.

Гамбург – РБ Лейпциг – 0:4 (0:0)

Голы: 0:1 – Форсберг, 66 (с пенальти); 0:2 – Вернер, 72; 0:3 – Вернер, 77; 0:4 – Зелке, 90.

Хоффенхайм – Вольфсбург – 0:0

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