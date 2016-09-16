Россия может не сыграть с Румынией из-за климатических условий

Товарищеский матч сборных России и Румынии может сорваться из-за неблагоприятных климатических условий.

«Что касается сборной России, мы хотели бы сыграть 14 ноября, но климатические условия – думаем. Это же товарищеская игра. Мы посмотрим, какой прогноз погоды будет. Нам нужен тестовый матч. Посмотрим, пока в планах у нас здесь стоит игра», – сказал президент РФС Виталий Мутко.

Новый газон на «Казань Арене» будет передан в эксплуатацию 10-11 октября. До конца календарного года на стадионе должны состояться две игры: казанского «Рубина» и товарищеский матч между сборными России и Румынии.