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  • Данильянц: «Игроки «Ростова» до сих пор не получили премиальные за прошлый сезон»

Данильянц: «Игроки «Ростова» до сих пор не получили премиальные за прошлый сезон»

15 сентября 2016, 17:50
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Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о теплом приеме болельщиков после матча с «Баварией» в Лиге чемпионов, а также подчеркнул, что команде необходимо сыграться в линии обороны.

– «Ростов» очень тепло встретили болельщики. Насколько неожиданным был такой прием для вас и футболистов после разгромного поражения от «Баварии»?

– Приятно, что нас так встречают, особенно в такие минуты. Болельщики, которые по-настоящему любят команду, поддерживают ее не только в дни побед, но и после поражений.

– Удивились, что поддержать пришло довольно много народу?

– К нам болельщики всегда доброжелательно относились. Но чтобы пришли в таком количестве, и так эмоционально выразили свое отношение… Было по-настоящему приятно.

– После крупного поражения от «Баварии» можно ли сказать, что положение с линией защиты сейчас катастрофическое? Клуб продал Баштуша и Новосельцева, дисквалифицирован Кудряшов.

– В оборонительной линии произошли серьезные изменения. Поэтому нужно время, чтобы ребята притерлись друг к другу, стали понимать друг друга, сыгрались, чтобы связи были восстановлены.

– То есть катастрофы с защитой нет?

– Нет, конечно, все в рабочем режиме.

– После матча с «Баварией» появилась информация, что все задолженности игрокам выплачены. Можете ли подтвердить?

– Не совсем так. Да, ребята получили зарплату за июль. Но по тем же премиальным задолженности не ликвидированы.

– Иван Саввиди, опять же после игры в Лиге чемпионов, сказал в одном интервью, что готов продолжать сотрудничество с Курбаном Бердыевым. Не было ли у тренерского штаба, руководства встречи с Саввиди?

– Мне об этом ничего не известно. Лично у меня с ним никогда не было встреч.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Данильянц Иван
Комментарии (3)
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семенчик
1474000687
В Ростов все как всегда
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