Сауль: «Хорошо оборонялись во втором тайме, мы это умеем»

Автор победного гола в матче «Атлетико» 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ, Сауль признался, что вся команда билась за эти три очка.

«Это была отличная победа, мы действительно все вместе бились за нее. Мы понимаем, насколько важно всегда одержать победу в первом матче группы. Начали с победы и очень этому рады. Нужно продолжать в том же духе и уже думать о следующей игре.

Во втором тайме уже было сложнее. ПСВ смог оттеснить нас к своим воротам, но мы хорошо оборонялись, мы это умеем, и в итоге сохранили свои ворота в неприкосновенности. Это очень важно», – сказал Сауль.

Матч ПСВ – «Атлетико» закончился со счетом 0:1.