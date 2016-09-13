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    Лига чемпионов. «Атлетико» обыграл ПСВ благодаря голу Сауля

    В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ дома уступил «Атлетико» со счетом 0:1. Автором гола стал Сауль Ньигес.

    Напомним, в этой группе также выступают «Бааврия» и «Ростов».

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 1-й тур

    ПСВ (Голландия) – Атлетико (Испания) – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сауль, 43.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2016 23:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -38

      sdg4tdhs 14 сентября 2016, 00:52

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 00:26

      Поборется Ростов с ПСВ!

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      Рейтинг: +3414

      AZ > Фан666 14 сентября 2016, 01:33

      при всем уважении к обооим клубам. ПСВ сильнее Ростова.. Еще раз - с уважением!

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