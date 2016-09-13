Лига чемпионов. «Атлетико» обыграл ПСВ благодаря голу Сауля

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ дома уступил «Атлетико» со счетом 0:1. Автором гола стал Сауль Ньигес.

Напомним, в этой группе также выступают «Бааврия» и «Ростов».

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 1-й тур

ПСВ (Голландия) – Атлетико (Испания) – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Сауль, 43.

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