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    ПСВ – «Атлетико». Победный гол Сауля

    В матче 1-го тура Лиги чемпионов между ПСВ и «Атлетико» гости держали победу с минимальным счетом – 0:1. Единственный гол этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

    0:1 – Сауль, 43.

    Обзор матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2016 06:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 14 сентября 2016, 08:58

      Уважаемая администрация сайта. Зачем выкладывать видео на такую помойку, как Рутюб? Это конченные позорники, которые не дают смотреть видео в хорошем качестве без просмотра рекламы (из-за того, что включен Adblock, видео нельзя смотреть в HD). Даже всемирный youtube так не делают! Это позор, вынуждать людей смотреть рекламу!

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