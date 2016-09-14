ПСВ – «Атлетико». Победный гол Сауля

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В матче 1-го тура Лиги чемпионов между ПСВ и «Атлетико» гости держали победу с минимальным счетом – 0:1. Единственный гол этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
0:1 – Сауль, 43.
Обзор матча.