ПСВ – «Атлетико». Победный гол Сауля

В матче 1-го тура Лиги чемпионов между ПСВ и «Атлетико» гости держали победу с минимальным счетом – 0:1. Единственный гол этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

0:1 – Сауль, 43.

Обзор матча.