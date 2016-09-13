Лига чемпионов. «ПСЖ» и «Арсенал» поделили очки, «Базель» и «Лудогорец» разошлись миром

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграл вничью с «Арсеналом» – 1:1. Уже на первой минуте счет открыл Эдинсон Кавани, но гол Алексиса Санчеса позволил лондонцам уйти от поражения.

В другой встрече группы «Базель» и «Лудогорец» также сыграли со счетом 1:1.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа A. 1-й тур

ПСЖ (Франция) – Арсенал (Англия) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кавани, 1; 1:1 – Санчес, 78.

Удаления: Верратти, 90 – Жиру, 90.

Базель (Швейцария) – Лудогорец (Болгария) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кафу, 45; 1:1 – Стеффен, 80.

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