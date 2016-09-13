Лига чемпионов. «Наполи» обыграл киевское «Динамо», «Бенфика» и «Бешикташ» сыграли вничью

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» дома проиграло «Наполи» – 1:2. Счет открыл Денис Гармаш, однако два точных удара Аркадиуша Милика принесли неаполитанцам три очка.
В другой встрече этой группы «Бенфика» и «Бешикташ» разошлись миром – 1:1.
Лига чемпионов. Групповой этап. Группа B. 1-й тур
Динамо (Украина) – Наполи (Италия) – 1:2 (1:2)
Голы: 1:0 – Гармаш, 26; 1:1 – Милик, 36; 1:2 – Милик, 45.
Удаление: Сидорчук, 68 – нет.
Бенфика (Португалия) – Бешикташ (Турция) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Серви, 12; 1:1 – Таалиска, 90.
Источник: Бомбардир.ру