Митрофанов: «Зенит» попытается подписать новый контракт с Витселем»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о причинах несостоявшегося трансфера полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус».

— Завершилась трансферная кампания, и самый большой резонанс получили не состоявшиеся переходы, а тот факт, что Аксель Витсель остался в «Зените».

— Важно понимать, какие цели для «Зенита» являются приоритетными. При крайней важности финансового благополучия наличие спортивного результата ставится на более высокое место. Поэтому мы при принятии решения исходили из спортивных интересов. При этом и болельщики, и журналисты, и специалисты не должны думать, что «Зенит» вел себя в последнее время странно. Трансферный список был готов в апреле. Со многими футболистами, включенными в этот список, были проведены беседы.

Проблема в том, чтобы найти замену Витселю, не стояла. Другой вопрос, что мы будем предпринимать попытки подписать новый контракт с этим футболистом. Если не получится, это будет его выбор. Витселю нравились условия, которые мы ему предлагали. Понятно, что есть метания, есть давление со стороны агентов, которые хотят заработать на любой сделке. Что помешало Витселю уйти этим летом? Пришел новый главный тренер, который попросил о двух вещах: посмотреть основной и молодежный составы команды, чтобы понять, какой внутренний потенциал существует, дабы не искать варианты усиления на трансферном рынке и познакомиться с вариантами покупок потенциальных новобранцев, которые есть у клуба. Основная часть кандидатов из нашего списка Луческу нравилась.

В результате Витсель сам в начале августа поговорил с главным тренером и решил оставшийся до истечения срока контракта сезон провести в «Зените». Не так важно, намеревался ли он подписать новый контракт. Аксель — профессионал и в любом случае будет выкладываться на поле на сто процентов. При таком раскладе искать футболиста на замену Витселю не имело смысла. Зачем перегружать платежную ведомость? Учитывая такую позицию футболиста, мы приняли решение приостановить переговоры и никого не приобретать конкретно на эту позицию. После чего за два дня до окончания трансферного окна он вдруг заговорил о «Ювентусе». Мы сразу сообщили и Витселю, и представителям «Ювентуса», что не против сделки по продаже футболиста. Договорились о цене, оговорили условия.

Витсель прибыл в Турин и даже прошел медосмотр в «Ювентусе». Это как раз говорит о профессионализме ФК «Зенит», ведь при принятии решения не было ни секунды задержки, связанной с оформлением перехода игрока. При этом мы сразу предупредили и «Ювентус», и Витселя, что, поскольку они не были конструктивны, мы еще раз просмотрим, какой клуб в сложившейся ситуации может отпустить нужного нам игрока и подписать согласованные ранее документы. До последнего вели переговоры с одним из футболистов, которого рассматривали в качестве замены Витселю, и клубом, в котором тот сейчас играет. Из-за цейтнота, возникшего не по нашей вине, все варианты отпали.

— Подписать новый контракт с Витселем хотите для того, чтобы он продолжил карьеру в «Зените» или для последующей продажи?

— Мы считаем Витселя оптимальным игроком для «Зенита» на его позиции. Он полностью адаптирован к российским реалиям, является важной частью нашей команды, любит Санкт-Петербург. Есть много причин, по которым Витселю стоит остаться. Решение остается за ним. Продлит бельгиец контракт или не продлит, спортивный результат для нас на первом месте. Вопрос о том, кем его заменять не стоит.