Данильянц: «Буду главным тренером «Ростова» до тех пор, пока Кириченко не получит лицензию»

Иван Данильянц прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Ростова».

«Мое назначение на пост главного тренера «Ростова» – это чистая формальность. По регламенту РФС главным тренером должным быть специалист, обладающий лицензией PRO. В настоящий момент у нашего главного тренера Дмитрия Кириченко этой лицензии нет. В связи с этим произошло мое назначение на пост главного тренера команды, чтобы «Ростову» не платить никаких штрафов и чтобы мы имели возможность спокойно продолжать свою работу в соответствии с правилами, установленными РФС. Это будет до тех пор, пока Дмитрий Кириченко не получит лицензию.

К сегодняшнему матчу с «Крыльями Советов» команду готовил тот же тренерский штаб, все идет в обычном режиме. Мы также помогали Дмитрию Кириченко в предыдущих играх. За то время, что я буду в должности главного тренера «Ростова», никаких кардинальных изменений не будет, потому что это чистая формальность», – сказал Данильянц.