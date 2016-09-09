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    Бердыев – вице-президент «Ростова», новым наставником команды стал Данильянц

    В руководстве и тренерском штабе «Ростова» произошли изменения. Сообщается, что в должности вице-президента дончан утвержден Курбан Бердыев, в обязанности которого будет входить контроль за всем спортивным блоком клуба. Контракт специалиста рассчитан до конца текущего сезона.

    Новым наставником «Ростова» стал Иван Данильянц, ранее входивший в тренерский штаб команды. Исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Кириченко, не имеющий лицензию категории PRO, покинул свой пост.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2016 14:14
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 9 сентября 2016, 19:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какой еще на хрен Данилянц???

      -5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 сентября 2016, 19:02

      Самое главное Курбан в Ростове......и естественно он будет задавать тон игры команды.

      1
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 9 сентября 2016, 15:40

      Наверное, не стоит пока торопиться с выводами. Посмотрим, что из всего этого выйдет. Но то, что у Д.Кириченко - отличная будет школа - не сомневаюсь. Пусть скорее получает лицензию.

      0
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      Рейтинг: +429

      Qranat 9 сентября 2016, 15:09

      Вполне себе современное решение, на уровне ведущих футбольных федераций Европы (Англия, Италия, Испания) - тренер, он же главный менеджер (весь спортивный блок под ним). Ну все... Надеюсь, отмороженный Бубен перенесет удар по самолюбию без инсультов... Как же ему хотелось быть провидцем и решателем судеб тренерских, обливая их грязью. Клоуны... Не 20 млн. евро заработали дончане за 2 месяца, а 36 !!! И не нужно преуменьшать сумму трансфера Новосельцева (с 10 до 3, пытаясь сохранить лицо питерским решалам) и Баштуша (с6,5 до 5). Вся Страна аплодирует решениям принятым в Ростове.... Кроме, конечно, растроенных цсковских, зенитовских и спартаковских, надеявшихся на уход Бердыева из российского футбола. Ростовских болел с победой !!!

      8
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      Рейтинг: +1297

      compka > Qranat 9 сентября 2016, 15:44

      хороший анализ, спасибо

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 сентября 2016, 15:05

      В принципе нормально все, лишь бы Диму Кириченко опять пристроили тренером,
      пусть набирается опыта, он нам еще пригодится.

      3
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 9 сентября 2016, 15:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      явился... мечта осуществилась власть денежная ... теперь покупай кого хочу

      -7
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 9 сентября 2016, 14:55

      Я считаю повезло Ростову,уверен что это наоборот удержит команду на верхних строчках таблицы РПЛ в ближайшее время.Удачи Ростову!

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 сентября 2016, 14:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      лол, он своего добился, теперь будет бабками ворочать, а ростов в фнл)

      -16
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      Рейтинг: +80

      Шаен > Тraumtanzеr 9 сентября 2016, 14:43

      Завидуй молча

      5
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Шаен 9 сентября 2016, 14:45

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      Чему фнлу? xDDD

      -8
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > карасевщина 9 сентября 2016, 14:45

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      Соси хуй волчара.

      -7
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      Рейтинг: +256

      Ris > Тraumtanzеr 9 сентября 2016, 14:46

      Рано про ФНЛ. Пока что Бавария, Атлетико, ПСВ в ЛЧ. Дальше посмотрим. И да, лучше пусть Бердыев бабками ворочает с результатом, чем пёс без оного. Моё мнение.

      0
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      Рейтинг: +96

      Kitoboy_161 > Тraumtanzеr 9 сентября 2016, 14:52

      Он уже нормально наворотил.. +13,5 млн $ с трансферов и +20 млн $ с ЛЧ..
      Вот плут!! Всех провести хочет!!!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Ris 9 сентября 2016, 15:08

      Он уже доворочался в рубине.

      -3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Kitoboy_161 9 сентября 2016, 15:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      он тут непричем

      -4
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Тraumtanzеr 10 сентября 2016, 03:36

      Незнаю может и ворочил зато в еврокубках в основном ле клуб играл стабильно и набирал очки в копилку или скажешь он непричем ?у нас бы хотя бы 2-3 клуба стабидильно набирали очки пусть даже в до 1.4 доходили мы бы уже давно 3 команды в лиге чемпионов имели а так зеня набрал в группе очков нормально цска не фига крамнодар проходит в группу спартак сдулся и тд нет стабильности

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > anri1703 10 сентября 2016, 03:44

      1.4 ле

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > Тraumtanzеr 11 сентября 2016, 22:17

      Ты явно не ку ку! Под кайфом!

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 9 сентября 2016, 14:37

      Вот так страсти-мордасти...

      -3
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 9 сентября 2016, 14:32

      шахматы

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