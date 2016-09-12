РФПЛ. «Рубин» уверенно победил «Урал» в заключительном матче тура

В заключительном матче шестого тура российской Премьер-лиги «Рубин» на своем поле взял верх над «Уралом» – 3:1. Голами в составе казанской команды отметились Денис Ткачук и Максим Лестьенн. Еще один мяч в собственные ворота отправил игрок гостей Александр Новиков. Точку в поединке поставил нападающий екатеринбуржцев Роман Павлюченко.

Победа позволила подопечным Хави Грасии набрать 6 очков и покинуть зону вылета.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Новиков, 29 (автогол); 2:0 – Ткачук, 70; 3:0 – Лестьенн, 76; 3:1 – Павлюченко, 88.

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Санчес, Набиуллин (Бурлак, 90+1), Сонг, Камболов, Канунников, Рочина (Жемалетдинов, 84), Ткачук, Жонатас (Лестьенн, 67).

Урал: Арапов, Данцев, Фонтанелло, Динга, Фидлер (Павленко, 82), Новиков (Чантурия, 65), Емельянов, Коробов (Жуков, 72), Кулаков, Павлюченко, Лунгу.

Предупреждения: Набиуллин, 38 – Емельянов, 18; Павлюченко, 78.

Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Кокорин, 18; 0:2 – Дзюба, 38; 0:3 – Мак, 66; 0:4 – Жулиано, 84; 0:5 – Кержаков, 89 (с пенальти).

Арсенал: Фильцов, Денисов, Горбатюк, Тесак, Власов, Горбанец (Беляев, 27), Шешуков, Берхамов (Фримпонг, 62), Рыжков (Горбатенко, 46), Аппаев, Форбс.

Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Новосельцев, 68), Шатов (Мак, 46), Витсель, Хави Гарсия, Жулиано, Кокорин (Кержаков, 73), Дзюба.

Предупреждения: Беляев, 44 – нет.

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Попов, 25.

Спартак: Ребров, Маурисио (Таски, 75), Кутепов, Боккетти, Комбаров, Ромуло, Глушаков, Зобнин (Кутин, 89), Промес, Попов (Мельгарехо, 65), Зе Луиш.

Локомотив: Гилерме, В. Денисов, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Самедов (Михалик, 46), Коломейцев, Миранчук, Майкон (Касаев, 80), Хенти (Портнягин, 57).

Предупреждения: нет – Майкон, 79.

Уфа – Краснодар – 0:0

Уфа: Лунев, Никитин, Васин, Ваньек (Кротов, 52), Засеев, Тумасян, Сухов, Стоцкий, Игбун, Обляков, Абдулавов.

Краснодар: Крицюк, Петров, Налдо, Мартынович, Калешин, Газинский, Подберезкин (Перейра, 84), Эбуэ, Лаборде, Ари (Мамаев, 64), Смолов.

Предупреждения: Кротов, 59; Обляков, 76 – Петров, 89.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бухаров, 33; 1:1 – Ерохин, 54 (в свои ворота); 2:1 – Препелицэ, 59.

Ростов: Медведев, Терентьев, Гуйе, Кудряшов, Мевля, Перепелицэ (Вебер, 81), Ерохин, Байрамян, Калачев (Эзатолахи, 74), Полоз (Азмун, 64), Бухаров.

Крылья Советов: Лория, Башкиров (Ткачев, 75), Ятченко, Таранов, Надсон (Корниленко, 85), Чочиев, Молло, Цаллагов, Бато, Мбакогу, Бруно (Паскуато, 84).

Предупреждения: Терентьев, 28; Гуйе, 62 – Таранов, 90+2.

ЦСКА (Москва) – Терек (Грозный) – 3:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Траоре, 26; 2:0 – Траоре, 38; 3:0 – Страндберг, 76.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум (А. Березуцкий, 86), Дзагоев, Головин, Еременко, Ионов (Тошич, 68), Траоре (Страндберг, 75).

Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Кузяев, Брызгалов, Роши (Митришев, 46), Грозав (Лебеденко, 46), Иванов (Пирис, 63), Балай.

Предупреждения: Вернблум, 44 – Семенов, 44.

Удаление: нет – Семенов, 59.

Оренбург – Анжи (Махачкала) – 0:0

Оренбург: Абакумов, Полуяхтов, Воробьев, Бамба (Ефремов, 26), Малых, Андреев, Померко, Коронов (Нехайчик, 84), Георгиев, Ойеволе, Делькин (Саная, 78).

Анжи: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Менса, Гасанов, Эбесилио (Будковский, 65), Георгиевский (Газимагомедов, 89), Бериша (Иличевич, 77), Яковлев, Обертан.

Предупреждения: Георгиев, 60; Ойеволе, 75 – Менса, 9; Обертан, 58.

Амкар (Пермь) – Томь (Томск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Салугин, 47.

Амкар: Селихов, Идову, Джикия, Занев, Милькович, Гиголаев (Зайцев, 46), Шаваев, Гол, Огуде, Йовичич (Салугин, 47), Бодул (Чума, 89).

Томь: Коченков, Дьяков, Враньеш, Бордачев, Комбаров, Тишкин (Попов, 79), Дроппа, Ковальчук (Касьян, 70), Чуперка, Бикфалви, Самодин.

Предупреждения: Идову, 42; Бодул, 51 – Враньеш, 53.