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    Семин: «Спартак» вызывает у меня особые чувства»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура чемпионата России со «Спартаком». Напомним, встреча состоится 11 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «У «Спартака» хорошее настроение, команда с душой играет. Мы с уважением относимся к сопернику. Мы в середине идем, а «Спартак» – лидер.

    Его потери меня не волнуют. Волнуют свои. Вот у нас Тарасова не будет. Особые чувства «Спартак», конечно, вызывает. Я ведь там играл, не забывайте. А еще у красно-белых отличный стадион», – отметил Семин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2016 17:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 8 сентября 2016, 20:44

      Семин: «Спартак» вызывает у меня особые чувства. Без иммодиума эти чувства не остановить.»

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 8 сентября 2016, 20:42

      Стадион не то что у конявых ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > spartach n1 9 сентября 2016, 01:26

      а чем ваш лучше ??? у ЦСКА , ПО ИНТЕРЕСНЕЕ БУДЕТ.........

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      valencia 45 8 сентября 2016, 20:33

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 8 сентября 2016, 19:06

      Вот уже почти сорок лет Спартак особые чувства вызывает!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 8 сентября 2016, 18:45

      Постоянно в середине 2000х Локомотивом загибал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      betbb 8 сентября 2016, 18:30


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      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 сентября 2016, 18:27

      Почувствовать придётся во время игры,
      Потерпи Палыч до поры

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 8 сентября 2016, 17:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Удачи Сёмину и Локо, победа будет наша!!!!

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 8 сентября 2016, 17:42

      Удачи Шпалычу во всем, да и вообще по жизни, но не удачи с нами.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Тренер Зенита 8 сентября 2016, 17:38

      Респект Юри Палычу! Позор девкам ультрас Локомотива!

      7
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