Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Бенфика» ответила на претензии «Реала» по «делу Гарая»

7 сентября 2016, 14:59
2

«Бенфика» ответила «Реалу» относительно претензий по поводу продажи защитника Эсекьеля Гарая в «Зенит» в 2014 году. Как заявляют представители «орлов», аргентинца невозможно было продать дороже шести миллионов, заплаченных петербуржцами, из-за последнего года контракта. Поэтому ни о каких якобы предложенных «Баварией» 15 миллионах речи идти не может.

Напомним, «сливочные» пожаловались в суд на лиссабонский клуб из-за низкой цены, за которую Гарай был продан сине-бело-голубым. Мадридцы получили с этой сделки половину, а именно – три миллиона. По заявлениям Королевского клуба, «Бенфика» могла продать 29-летнего футболиста в «Баварию» за 15 миллионов, однако не сделала этого.

Напомним, Гарай перебрался из «Реала» в Лиссабон в 2011 году.

Источник: Record
Португалия. Примейра Испания. Примера Бенфика Реал Гарай Эсекьель
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dolf666
1473253689
то на спонсора жалуются из-за МЮ, теперь из-за трансфера Гарая аж в 2011-м) кто объяснит что с Реалом?! денег не стало, или чего? а то такими темпами никто не захочет в будущем иметь дел со сливочными, будь-то трансфер или спонсорский контракт какой!
Ответить
x-x-x-x-x
1473342914
все та же коррупция. официально заплатили мало а в личку остальное так как это было выгодно обоим Зениту и Бенфике
Ответить
Главные новости
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
2
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
13:20
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
1
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
3
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
1
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
5
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
12
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
Все новости
Все новости
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12:27
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
Тысячи людей пришли на свадьбу на Мадейре, думая, что это церемония Роналду и Джорджины
9 августа
Стало известно, сыграет ли спартаковец Жедсон против «Краснодара»
6 августа
3
ФотоВозинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
«Порту» выиграл 88-й трофей в своей истории
2 августа
ВидеоРоберто Карлос выбрал величайшего игрока всех времен
2 августа
8
«Барселона» заинтересовалась форвардом с 5 голевыми действиями в 2 матчах сезона
31 июля
Определен лучший гол ЧМ-2026
27 июля
1
«Реал» может отдать вингера в аренду «Бенфике»
27 июля
ВидеоРоналду подарили премиум-часы под цвет его Bugatti
25 июля
1
Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины
24 июля
Экс-игрока «Зенита» назвали «паршивой овцой»
21 июля
5
ФотоЭкс-зенитовец Дуран перешел в новый клуб
20 июля
2
Аршавин вынес новый вердикт Роналду
17 июля
2
Известен новый клуб экс-зенитовца Дурана
17 июля
9
У клуба Роналду финансовые проблемы
13 июля
5
Экс-футболист «Бенфики» погиб в ДТП
12 июля
Глушаков вынес вердикт Роналду
11 июля
3
Фото«Атлетико» объявил о 40-миллионном трансфере
11 июля
Новый тренер Португалии ответил, будет ли вызывать 41-летнего Роналду
10 июля
8
Португалию возглавил 72-летний тренер без опыта со сборными
10 июля
3
В Госдуме выступили в защиту Роналду
9 июля
7
Фото«Челси» завершил покупку португальского вингера за 50 миллионов
9 июля
«ПСЖ» отдал в аренду конкурента Сафонова
6 июля
3
Аршавин вынес новый вердикт 41-летнему Роналду
4 июля
2
Нигматуллин выявил двух участников ЧМ-2026 со «стальными яйцами»
4 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+