«Бенфика» ответила на претензии «Реала» по «делу Гарая»

«Бенфика» ответила «Реалу» относительно претензий по поводу продажи защитника Эсекьеля Гарая в «Зенит» в 2014 году. Как заявляют представители «орлов», аргентинца невозможно было продать дороже шести миллионов, заплаченных петербуржцами, из-за последнего года контракта. Поэтому ни о каких якобы предложенных «Баварией» 15 миллионах речи идти не может.

Напомним, «сливочные» пожаловались в суд на лиссабонский клуб из-за низкой цены, за которую Гарай был продан сине-бело-голубым. Мадридцы получили с этой сделки половину, а именно – три миллиона. По заявлениям Королевского клуба, «Бенфика» могла продать 29-летнего футболиста в «Баварию» за 15 миллионов, однако не сделала этого.

Напомним, Гарай перебрался из «Реала» в Лиссабон в 2011 году.