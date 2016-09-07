Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мавинга приступил к тренировкам с «Рубином»

    Защитник «Рубина» Крис Мавинга присоединился к тренировкам с основным составом команды. Казанский клуб уже заявил конголезца для участия в РФПЛ и Кубке России под 64-м номером.

    В ближайшее время к занятиям также должен приступить хавбек Янн М'Вила. «Рубин» намерен завтра дозаявить 26-летнего игрока на сезон-2016/17. Отметим, француз мог оказаться в «Сандерленде» в период летнего трансферного окна, однако казанцев не устроила сумма, предложенная «черными котами», которая оказалась менее 8,5 миллиона фунтов стерлингов.

    Источник: «Реальное время»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2016 12:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 8 сентября 2016, 08:45

      ...дааа,мы,болельщики Рубина,не поймём 2-го места в чемпионате.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11