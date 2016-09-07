Сантуш: «Про триумф на чемпионате Европы нужно забыть»

По словам главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша, его подопечные должны забыть победу на Евро-2016. Об этом он заявил после поражения от Швейцарии (0:2) в отборочном матче ЧМ-2018.

«Мы хорошо играли в начале матча и доминировали в первые 15-20 минут, но после этого Швейцария стала играть прагматично. Мы пропустили мяч при первом же подходе Швейцарии к нашим воротам. Про триумф на чемпионате Европы нужно забыть. Сегодня мы были не так сильны, как обычно. Такого с нами не должно происходить, ведь мы играем в квалификации к чемпионату мира», — сказал наставник команды.