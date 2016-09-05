Ловчев: «Сборная России должна играть так, чтобы люди говорили: «Ты видел вчера, как наши бились?!»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев накануне товарищеского поединка сборной России с Ганой выразил мнение, что футболисты национальной команды должны выкладываться по максимуму в каждом матче, чтобы изменить о себе мнение болельщиков.

«Ну и самое главное. Сейчас каждая домохозяйка знает: сборная у нас никакая, играть некому, ждать нечего. И вот это представление кровь из носу нужно менять. Чтобы в метро по утрам говорили: «Ты видел вчера, как наши бились?!». Как в анекдоте. Был такой защитник в хоккейном ЦСКА. И ходила шутка: «Брежнев-то совсем охренел!». Потому что смотрели, переживали – вот что основное.

Болельщики наши должны не сборную Исландии любить, а наших ребят. Каждый обязан слышать от тренера: «Не добежишь, не выложишься, ногу уберешь, – сразу замена!». Этим определяется заполненность трибун и отношение к сборной. Про нее не должны говорить: команда Слуцкого, Капелло или Черчесова. Про нее должны говорить: сборная России!

В Турции была установка на прессинг с первых минут. Но боязливость привела к развалу идеи, играть стали назад. А ведь не так страшны потери, как паникерство. Попытайся создать, потеряешь – отбирай за счет прессинга. Это лучше, чем контролировать мяч и бояться!

Я бы, может, вообще поставил перед группой атаки из пяти-шести человек задачу: от каждого – не менее четырех ударов по воротам. Что за футбол без ворот? Пусть у них в головах это засядет, как следует. Могут проиграть. Но обязаны завести трибуны», – сказал Ловчев.