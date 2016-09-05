Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Петраков: «Хочется узнать, какое наказание понесет Вилков за свою ошибку в матче с ЦСКА»

Петраков: «Хочется узнать, какое наказание понесет Вилков за свою ошибку в матче с ЦСКА»

5 сентября 2016, 13:44
19

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков высказался по поводу слов главы департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова, согласившегося с ошибкой арбитра встречи пятого тура РФПЛ между томичами и ЦСКА Михаила Вилкова, не назначившего очевидный пенальти в ворота армейцев.

«Я был уверен, что в том эпизоде судья ошибся. Хорошо, что признали, есть справедливость. Но я бы хотел услышать, какое наказание этот человек понесет за свою ошибку. На данный момент это меня интересует больше всего. Безнаказанно ничего не должно происходить. Судьи просто украли у «Томи» ничью.

В матче было много судейских ошибок, по второму тайму у меня есть целый ряд вопросов, не хочу на них останавливаться. Но эпизоды, которые повлияли напрямую на исход матча, пропускать нельзя», – сказал Петраков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Томь ЦСКА Петраков Валерий Вилков Михаил
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тraumtanzеr
1473073242
Жеребята привыкли все в кабинетах решать, успокойтесь.
Ответить
Артемка 82
1473075751
Мировой футбол ушел долеко в перед, а наш застрял в болоте! Где Гинер вместе с судьями ежегодно добывает себе чемпионство! Каждый год одно и тоже!!! Зато в Лиге чемпионов все встает на свои места)
Ответить
Dobroe Teplo za CSKA
1473076466
Томь во второй дивизион, там неудачникам самое место! Петраков, перестань ныть как телка!!!
Ответить
Pro100Kid
1473076657
А какая уже разница теперь? Очко Томи все равно не вернут,а даже если накажут Вилкова, то найдется еще много судей, которые допустят подобную ошибку.
Ответить
vgarakh
1473077971
Зря Петраков нервничает, ничего не изменить в нашем футболе, так же как и в стране все покупается и продается.
Ответить
yorgenbarenz
1473080486
Валерию вдвойне обидно,что его опять обокрали. Он зол на Слуцкера с того времени,когда у него отобрали Торпедо-Зил и вручили толстому губошлёпу поиграться в тренеры.
Ответить
ivanthebest
1473082198
Что с ним будет? Я скажу, два матча не посудит, Гинерок отмажет и дело в ажуре... И потом опять по новой... Результат уже есть и его не изменить, это самое главное! А эти 2 липовых очка коней как всегда сыграют свою роль в распределении мест, если и не липовом чемпионстве...
Ответить
VVM1964
1473085303
ЛЮБОЕ НАКАЗАНИЕ УЖЕ МАТЕРИАЛЬНО КОМПЕНСИРОВАНО .
Ответить
Garrincha58
1473089127
если бы Вилок ошибся в пользу Томи его бы проверили на детекторе лжи как в прошлом году хотели проверить судью (не помню кого) в матче Ростов-Спартак
Ответить
Каратель помойников
1473129177
вилков не наказание понёс,а конверт от гиннера
Ответить
Главные новости
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
1
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
5
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
8
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
11:10
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
2
Все новости
Все новости
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
2
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
12
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
23
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
7
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
13
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+