Петраков: «Хочется узнать, какое наказание понесет Вилков за свою ошибку в матче с ЦСКА»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков высказался по поводу слов главы департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова, согласившегося с ошибкой арбитра встречи пятого тура РФПЛ между томичами и ЦСКА Михаила Вилкова, не назначившего очевидный пенальти в ворота армейцев.

«Я был уверен, что в том эпизоде судья ошибся. Хорошо, что признали, есть справедливость. Но я бы хотел услышать, какое наказание этот человек понесет за свою ошибку. На данный момент это меня интересует больше всего. Безнаказанно ничего не должно происходить. Судьи просто украли у «Томи» ничью.

В матче было много судейских ошибок, по второму тайму у меня есть целый ряд вопросов, не хочу на них останавливаться. Но эпизоды, которые повлияли напрямую на исход матча, пропускать нельзя», – сказал Петраков.