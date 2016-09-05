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    Семин: «Понимаем, как нужно играть со «Спартаком»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги трансферной кампании своего клуба в прошедшее окно, а также оценил перспективы в предстоящем матче 6-го тура Премьер-лиги со «Спартаком», который состоится 11 сентября.

    — Трио новичков для «Локомотива» — Игорь Денисов, Игорь Портнягин и Борис Роненберг — стали программой-максимум в летнее трансферное окно?

    — Нам требовались футболисты на позиции, где нужно было добавить конкуренции. К тому же не всегда основным игрокам не было даже альтернативы. Пригласив новичков в каждую линию, кроме вратарской, мы свои задачи на данном этапе решили. Тем более уже в ближайших матчах новые футболисты будут очень кстати. Допускаю, что травма надолго вывела из строя Дмитрия Тарасова. Но у нас теперь есть Игорь Денисов.

    — Он перешел в «Локомотив» на правах аренды, до окончания его контракта с «Динамо» остается меньше года. Обсуждали вариант подписания с Денисовым полноценного контракта?

    — Нет. Пока нет. Будем знакомиться, работать, посмотрим, как у нас все получится.

    — Как и у Тарасова, главные достоинства Игоря — игра на разрушение. По каким критериям будете выбирать между ними, когда Дмитрий вернется на поле?

    — Проблемы не вижу. Хороших игроков мы всегда совместим.

    — Почему выбор в обороне выбор пал именно на Бориса Ротенберга?

    — Борис — игрок стабильный. А у нас на правом фланге защиты, кроме Романа Шишкина никого нет. Кто из них окажется сильнее, тот и будет играть.

    — Ротенберга собираетесь использовать только на фланге?

    — Да. В этой зоне Борис играл и в «Динамо», и в «Ростове».

    — Перейдем к нападению.

    — На позиции центрфорварда у нас конкуренции не было ни количественной, ни качественно. Портнягин ее создаст. Дополнительный плюс для нас — российский паспорт Игоря.

    — Он был изначально приоритетным кандидатом?

    — А вы мне назовете новые фамилии российских нападающих? С опытом игры в премьер-лиге и тех, кого сейчас можно взять. Затрудняетесь? Вот и я таких не нашел.

    — Это из россиян. А сообщалось о возможной аренде Умара Ньяссе.

    — Переход Ньяссе был нереален. Даже разговоров о нем не заходило.

    — Портнягин с Петаром Шкулитечем — ярко выраженные «столпы». И здесь возможен выход обоих прямых конкурентов?

    — Главное сейчас, что в центре атаки появилась конкуренция. А дальше — увидим. К тому же Шкулетич пока на больничном. Замечу, что усиление тремя опытными футболистами стоили «Локомотиву» минимальных финансовых затрат.

    — В матче с «Краснодаром» в исполнении «Локомотива» увидели многое из того, что хотите видеть в дальнейшем?

    — Достаточно. Мы хорошо изучили соперника и у нас получилось сыграть на своих сильных качествах. Их у «Локомотива» хватает.

    — Уже решили, каким должен быть «Локомотив» в матче со «Спартаком», чтобы остановить лидера чемпионата?

    — У нас понимание, как надо играть со «Спартаком» есть. Но футболистам скажем об этом за день до игры.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.09.2016 11:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 сентября 2016, 17:47

      Команды обе в хорошей форме, игра будет интереснейшей.... победит та, которой улыбнется фортуна)))

      1
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 5 сентября 2016, 16:06

      Игра будет упорной но победу одержит тот кто совершит меньше всего ошибок, шансы 50 на 50

      1
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 5 сентября 2016, 15:55

      А Янбаева уже списали?

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 5 сентября 2016, 13:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Локо победит)

      -9
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 сентября 2016, 13:06

      Понимаем-но увы проиграем.

      5
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 сентября 2016, 12:43

      Шпалыч мужик, но победит Спартак.

      7
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 5 сентября 2016, 11:48

      хорошие и достойные ответы

      0
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