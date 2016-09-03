ФНЛ. «Спартак-2» разгромил «Зенит-2», «Тосно» не оставил шансов «Балтике»

В матче 11-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» на своем поле сломил сопротивление «Зенита-2», одержав крупную победу со счетом 4:1.

В другой встрече «Тосно» благодаря дублю Евгения Маркова крупно обыграл «Балтику» – 4:1.

Первенство ФНЛ. 11-й тур

Спартак-2 – Зенит-2 – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Давыдов, 11; 1:1 – Чернов, 58; 2:1 – Мелкадзе, 63; 3:1 – Федчук, 65; 4:1 – Мелкадзе, 88.

Удаление: нет – Вяткин, 87.

Тосно – Балтика – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Заболотный, 15; 2:0 – Марков, 32; 3:0 – Марков, 53; 3:1 – Помогаев, 78; 4:1 – Киреенко, 79.

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