Бибрас Натхо: «Третье место в группе с Италией и Испанией будет для Израиля успехом»

Полузащитник ЦСКА и сборной Израиля Бибрас Натхо считает, что в предстоящем отборочном матче к ЧМ-2018 против команды Италии он может остаться на скамейке запасных.

«Разумеется, счастлив я от этого не буду. Но интересы сборной выше интересов конкретного игрока. Нам практически не дают шансов в матче с итальянцами, и это вполне справедливо.

Думаю, третье место в группе с Италией и Испанией будет для Израиля успехом. Тем не менее, сдавать игру до ее начала никто не собирается. Постараемся побороться», – заявил Натхо.