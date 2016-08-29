Ширер посоветовал Руни уйти из сборной

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер уверен, что Уэйну Руни пора завершить свою международную карьеру.

«Манчестер Юнайтед» обладает глубоким и мощным составом, и Руни придется показывать высший уровень, чтобы остаться в команде. Ему пришло время подумать о себе. А это означает – мне жаль говорить так – что ему нужно уйти из сборной.

Я не говорю, что он недостаточно хорош для Англии – это не так. Но ему уже 30 лет, он – капитан клуба и сборной, и удовлетворять высоким требованиям в обеих командах становится трудно», – сказал Ширер.