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  • Перейра: «Краснодару» нужно кое-что поменять в головах игроков»

Перейра: «Краснодару» нужно кое-что поменять в головах игроков»

29 августа 2016, 16:29
2

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился мнением о неудачах «быков» в последних матчах, отметив, что игрокам краснодарской команды необходимо с первых минут игр активно включаться в борьбу.

– «Краснодар» уверенно начал сезон, но два последних матча чемпионата команде совершенно не удались. В чем причина невыразительной игры с «Крыльями Советов» и особенно со «Спартаком»?

– Такое происходит не только в России, но и, наверное, в любом другом чемпионате. Дома при поддержке своих болельщиков команда играет с большей мотивацией, она более заряжена на победу, а на выезде выступать всегда труднее, на чужом поле чувствуешь себя немного скованным. Это психология, но нам нужно ее ломать и учиться выходить на гостевые матчи с такой же мотивацией и заряженностью на победу, как мы выходили на игры с теми же «Томью» или «Тереком».

– В этом сезоне «Краснодар» практически в каждом матче долго раскачивается и по-настоящему играть начинает лишь в середине перового тайма, а порой и вообще после перерыва. Почему так происходит?

– (Тяжело вздыхает) Если бы я знал, почему! Никто этого не знает, если бы точно знали, давно бы от этого избавились. Порой нам нужно получить гол, а то и два в свои ворота, чтобы заиграть так, как мы умеем. Что с этим делать? Необходимо продолжать тренироваться с полной отдачей и поменять кое-что в наших головах, чтобы выходить на поле и начинать сражаться с самых первых секунд матча, включаться в игру со стартовым свистком. Без этого больших побед не добиться и серьезных трофеев не выиграть.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Перейра Маурисио
Комментарии (2)
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Serjoga
1472485400
Пересесть на ладу-калину и спуститься с небес!
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MURAD F. A.
1472491535
сдулись
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